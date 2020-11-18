İstanbul'da bombacı alarmı! Zanlı gözaltında

Olay, saat 20.00 sıralarında Ümraniye Şerifali Mahallesi'nde bulunan bir firmaya ait şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Alibeyköy'den Afyon'a gitmek için kafasındaki motosiklet kaskıyla şehirlerarası otobüse binen kimliği belirsiz bir kişi, otobüsteki yolcuların dikkatini çekti ve ondan şüphelenen yolcular durumu polis ekiplerine bildirdi.

KASKININ İÇİNDEN SARKAN KABLOLARI FARK ETTİLER

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şüphelinin kaskının içinden sarkan kabloları fark etti. Şüpheli polis ekiplerine kendisine birilerinin kaskı taktığını söylemesi üzerine ekipler otobüsteki yolcuları tahliye ederek olay yerine bomba imha ekibi istedi. Polisler, şüphelinin ellerin kelepçeleyerek hareket kabiliyetini kısıtladı.

GÖZALTINA ALINDI

Bomba imha ekipleri, şüphelinin kaskını, içindeki kabloları ve bez parçalarını büyük bir titizlikle çıkarttı. Ekipler şüphelinin yakınlarına ulaştı ve kendisinin akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi. Üzeri aranan şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

ÜMRANİYE KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ümraniye Kaymakamlığı'ndan, bir firmaya ait şehirlerarası otobüs terminalinde yaşanan bomba paniğine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bugün saat 20.00 sıralarında, Alo 155 hattına yapılan bir ihbarda; ilçemiz Şerifali Mahallesindeki terminalde bulunan otobüsteki yolculardan birinin canlı bomba olabileceği bildirilmiştir." denildi.

"AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLMADIĞI ANLAŞILMIŞTIR"

Açıklamada, "İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan araştırmada; ihbar edilen şahsın Afyonkarahisar -1980 doğumlu (Z.Y.) olduğu tespit edilmiştir. Şahısla yapılan görüşmede bilincinin yerinde olmadığı, kaskı neden taktığına dair açıklama yapamadığı, ailesinden alınan bilgilere göre şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı ve kafasına sürekli kask takarak dolaştığı anlaşılmıştır. Herhangi bir suç kaydı tespit edilemeyen şahsın, memleketine gitmek üzere yolcu otobüsüne bindiği ve ihbarın asılsız olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi. (DHA)



