İstanbul'da boya fabrikasında yangın
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İstanbul'da Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde boya fabrikasında yangın çıktı.
Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde boya fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
DHA
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