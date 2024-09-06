  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da boya fabrikasında yangın

İstanbul'da boya fabrikasında yangın

Güncelleme:

İstanbul'da Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde boya fabrikasında yangın çıktı.

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde boya fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

DHA

Etiketler tuzla organize sanayi bölgesi boya fabrikası yangın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Koşun depoları doldurun: Akaryakıtta beklenen indirim geldi Koşun depoları doldurun: Akaryakıtta beklenen indirim geldi Son seçim anketinde olay sonuçlar: CHP, AK Parti'ye fark attı Son seçim anketinde olay sonuçlar: CHP, AK Parti'ye fark attı Yine ulu orta cinsel ilişki rezaleti: Kimseye aldırmadılar Yine ulu orta cinsel ilişki rezaleti: Kimseye aldırmadılar Hem suçlu, hem güçlü: Polise ahlaksız teklifte bulunup, gazetecilere saldırdılar Hem suçlu, hem güçlü: Polise ahlaksız teklifte bulunup, gazetecilere saldırdılar Galatasaray'ın transfer bombası Osimhen'in sözleşmesindeki dikkat çeken madde Galatasaray'ın transfer bombası Osimhen'in sözleşmesindeki dikkat çeken madde Hafta sonu hava nasıl olacak ? Planınızı değiştirin: Sağanaklar geliyor Hafta sonu hava nasıl olacak ? Planınızı değiştirin: Sağanaklar geliyor Burası Türkiye'nin ''tuzaklı'' sokağı: Giren düşüyor Burası Türkiye'nin ''tuzaklı'' sokağı: Giren düşüyor Dünyanın en büyük kripto dolandırıcısı İstanbul'da yakalandı Dünyanın en büyük kripto dolandırıcısı İstanbul'da yakalandı Ayça Çağla Altunkaya ile evlenen Acun Ilıcalı'dan ''after party'' itirafı Ayça Çağla Altunkaya ile evlenen Acun Ilıcalı'dan ''after party'' itirafı Kan donduran sapıklık: Eşine ilaç verip 50 erkeğe tecavüz ettirdi Kan donduran sapıklık: Eşine ilaç verip 50 erkeğe tecavüz ettirdi
Prof. Dr. Özgür Demirtaş 'en kötüsünü henüz görmedik'' deyip, tarih verdi Prof. Dr. Özgür Demirtaş 'en kötüsünü henüz görmedik'' deyip, tarih verdi Dilan Polat tahliye kararını böyle kutladı: ''Enerciii'' Dilan Polat tahliye kararını böyle kutladı: ''Enerciii'' Çalıntı araçla polise ateş açtılar: 2 polis yaralandı, saldırı anı kamerada Çalıntı araçla polise ateş açtılar: 2 polis yaralandı, saldırı anı kamerada Prof. Dr. Naci Görür göz göre göre gelecek olan deprem felaketini açıkladı Prof. Dr. Naci Görür göz göre göre gelecek olan deprem felaketini açıkladı Bakanlık Kayıp Narin'in arkadaşları için harekete geçti Bakanlık Kayıp Narin'in arkadaşları için harekete geçti Engin Polat'a tahliye kararı Engin Polat'a tahliye kararı Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha Bir sigara grubuna daha zam geldi Bir sigara grubuna daha zam geldi Miss Turkey 2024 adayları belli oldu... İşte 20 yeni Miss Turkey adayı Miss Turkey 2024 adayları belli oldu... İşte 20 yeni Miss Turkey adayı İstanbul'da denizden ''bomba'' çıktı İstanbul'da denizden ''bomba'' çıktı