İstanbul'da büyük deprem!

İstanbul az önce büyük bir depremle sarsıldı. Depremin merkez üssü ve büyüklüğü henüz bilinmiyor. İstanbul'un tamamında hissedilen deprem kısa süreli korkuya yol açtı.

Marmara Denizi'nde meydana gelen ve 4,7 büyüklüğünde olduğu açıklanan deprem 16:37'de meydana geldi. Deprem yaklaşık 15 saniye sürdü.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya depreme ilişkin açıklama yaptı.

Twitter'da paylaşımda bulunan Vali Yerlikaya, "Marmara Denizinde başta istanbul olmak üzere çevre illerde hissedilen Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bilgi vermeye devam edeceğim" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Depremin ardından açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Marmara Denizi Silivri Açıklarında 16 km derinlikte, 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası AKOM koordinasyonunda tüm ekiplerimiz görev başında, şu ana kadar ekiplerimize iletilen olumsuz bir durum söz konusu değil. İstanbul’umuza geçmiş olsun" dedi.

SİLİVRİ DAHA ÖNCE DE SALLANMIŞTI

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 26 Eylül 2019 tarihinde deprem meydana gelmişti. Depremin büyüklüğü 5,8 olarak açıklanmıştı. Yaklaşık 7 kilometre derinliğinde yaşanan deprem nedeniyle 8 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.

BU BİR ÖNCÜ DEPREM Mİ ?

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz depremle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Bu Marmara Denizi içinde hepimizin bildiği ana fayın, Kuzey Anadolu fayının üzerinde meydana gelen bir deprem. Geçenlerde de yine böyle bir deprem olmuş ve oldukça fazla bizi telaşlandırmıştı. Bu tür depremler önemli, dikkatle takip etmek gerekiyor. Biraz daha bilgilerin netleşmesi gerekiyor.

Büyük deprem beklediğimiz bir kolda, bu fayın deprem üretme potansiyeli olduğunu gösteriyor. Bu bakımdan önemli. Ama bugün yarın deprem olacak gibi bir anlam da çıkarılmamalı. Şu anda olan depremin biraz daha zaman geçtikten sonra ne anlama geldikten sonra yeni bazı şeyler söylemek mümkün olacak”

Marmara Denizi dün gece başlayan ve sabaha kadar süren depremlerle sarsılmıştı.

Marmara Denizi'nde 9 saatte 35 deprem meydana geldi. AA muhabirinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) yaptığı derlemeye göre, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 1,6 büyüklüğündeki ilk deprem, saat 06.28'de meydana geldi.

Bu depremin ardından saat 15.26'ya kadar Şarköy ile Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa açıklarında, büyüklükleri 1,1 ile 3 arasında değişen 35 deprem daha kaydedildi.