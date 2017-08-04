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  4. 04 Ağustos 2017 15:46

İstanbul'da büyük kaza, trafik durdu

Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Kadıköy istikametinde biri İETT otobüsü 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İstanbul'da büyük kaza, trafik durdu
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Olay, Kadıköy evlendirme dairesi önünde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Bir otobüs kırmızı ışıkta aniden firen yaparak durdu.

Bunun üzerine arkasında seyreden araçlar da durmayı başaramayarak birbirine girdi. Meydana gelen zincirleme kazaya otobüsle birlikte 8 araç karıştı. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Durumu gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralandığı belirlenen 2 kişiyi tedavi amaçlı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan, kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik durma noktasına geldi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

trafik kazası
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