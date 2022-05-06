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İstanbul'da büyük patlama

İstanbul'da büyük patlama

İstanbul, Bağcılar'da bir binanın çatısında çıkan yangın sonrasında küçük çaplı patlama meydana geldi. Patlama anı cep telefonu kamerasına yansırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Yüzyıl Mahallesi 2205. Sokak'ta bulunan bir binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında küçük çaplı patlamalar meydana geldi.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

 Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Etiketler bağcılar patlama istanbul büyük patlama itfaiye
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