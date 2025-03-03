İstanbul'da büyük yangın: Mahsur kalanları vatandaşlar kurtardı

Bahçelievler’de bulunan bir kargo firmasına ait depodan çıkan yangın paniğe neden olurken, yangında mahsur kalanları vatandaşlar kurtardı.

Yangın sabah saatlerinde Bahçelievler Mareşal Fevzi Çakmak paşa caddesi üzerinde bulunan bir kargo firmasına ait depoda meydana geldi. İddiaya göre iş yerine ait depo bölümünde başlayan yangın kısa sürede üst katlara sirayet etti. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangında müdahale ederek kontrol altına alırken yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan bazı vatandaşlar itfaiye ve çevrede bulunanların yardımıyla binadan çıkarıldı.

Yaklaşık 1 saatlik bir çalışmanın ardından yangın tamamen söndürülürken çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.

İHA