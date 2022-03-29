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  4. İstanbul'da cadde ortasında silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı

İstanbul'da cadde ortasında silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı

İstanbul'da cadde ortasında silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı

Kartal'da caddede arkadaşıyla yürüyen bir kişi, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede esnaflık yapan Barış A., arkadaşıyla caddede yürüdüğü sırada, kimliği belirsiz 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. A.'un arkadaşını da darbeden şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

Saldırganların silahlarından çıkan mermilerden bazıları park halindeki bir otomobile ve caddeden geçen bir araca isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Barış A., Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri yerde çok sayıda mermi kovanı ve 2 adet silah buldu. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. 

 Mahalle sakini Mustafa Kadirayvaz, "Anlamadık, oturuyorduk bir anda kurşun yağdırıldı. Ben çok kötü oldum zaten. Öldü mü bilmiyoruz. Şu anda konuşamıyorum. Yaralı durumdaymış. Haber alamadık daha. Barış Ağabeyimiz mahallenin en iyi insanlarından biri. Zarar verilecek bir insan da değil.  Kim vurdu bilmiyorum. Alacak meselesi diyorlar. Vuranlar kaçmışlar, iki kişi gördüm ben. Yere yattık zaten biz" dedi.

Etiketler kartal istanbul saldırı
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