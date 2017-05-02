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  1. 02 Mayıs 2017 15:46

İstanbul'da çamaşır kavgasında kan aktı

Kağıthane'de bir binanın dış cephesinde çalışan işçilerin çamaşırları kirlettiği iddiasıyla başlayan tartışma silahlı sopalı kavgaya dönüştü.

İstanbul'da çamaşır kavgasında kan aktı
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İstanbul Kağıthane'de bir binanın dış cephesinde çalışan işçilerle, yan binadaki ev kadını arasında ’yeni yıkadığı çamaşırları kirlettikleri gerekçesiyle tartışma çıktı. Annesinin işçilerle tartıştığını gören Engin isimli genç ile işçiler silahlı ve sopalı kavga etti.Yaşanan kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Olayda silah kullandığı iddia edilen Engin olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Çağlayan-Vatan Caddesinde saat 11.30 sıralarında yaşanan olayda, bir iş merkezinin dış cephe mantolama işini alan işçilerle, yeni yıkadığı çamaşırları balkona asan kadın arasında tartışma çıktı. Çamaşırları kirlettikleri gerekçesiyle tepki gösteren kadın ile işçiler arasındaki sözlü tartışmaya kadının oğlu Engin de karıştı. Olay bir anda, küfürlü-sopalı-tabancalı kavgaya dönüştü. Bu sırada inşaat işçilerinden Zülküf G. sırtından, Davut G., Ferhat G. ile Cengiz G. bacaklarından tabancayla yaralandı.

 Olayın faili olduğu iddia edilen Engin isimli genç ve yanındaki bir kişi, bir araçla kaçtı. Görgü tanıklarından komşu Gülsüm Takış; "Yukarıdan inşaat malzemesi döküldü. Komşum Biraz dikkatli çalışın diye uyardı. İşçilerden biri, Çalışamam deyip, küfür etti. Tartışma öyle başladı. Cahiller, gençler, birbirlerine zarar verdiler" dedi.

 BİR İŞÇİ AĞIR YARALI

Yaralı işçilerden Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Zülküf G.nin hayati tehlikesi olduğu belirtildi. Bacaklarından yaralanan iki işçi, sağlık ekipleri tarafından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

 KENDİ İMKANLARI İLE KARAKOLA SIĞINDI

 Kendi imkanları ile Çağlayan Polis Merkezine gelen diğer yaralıya ilk müdahale burada yapıldı. Daha sonra, sağlık ekipleri tarafından, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.

DHA

çamaşır kavgası