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  4. 20 Kasım 2019 15:42

İstanbul'da çevreyolunda kan donduran intihar

İstanbul Silivri’de D-100 Karayolu Edirne istikametinde ters yönde park halinde olduğu görülen araca yönelik ihbarla olay yerine gelen polis gözlerine inanamadı.

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Silivri’de D-100 Karayolu Edirne istikametinde ters yönde park halinde bir araç gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, emniyet şeridindeki otomobil içinde boynundan halatla bağlı bir kişinin cansız bedenine rastladı.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın öldüğünü tespit etti. Şahsın boğazındaki halatın diğer ucunun bariyere bağlı olduğunu gören polis, maktulun intihar ettiğini düşünüyor.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Çevreyi güvenlik şeridine alan ekipler, bölgede bulunan MOBESE kameralarını da inceledi. Kimliği tespit edilen şahsın 28 yaşındaki Hakan D. olduğu öğrenildi.

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