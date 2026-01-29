İstanbul'da cezaevi nakil aracı devrildi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul Eyüpsultan'da mahkumları taşıyan cezaevi nakil aracı devrildi. Kazada, 2'si ağır 19 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi, Hasdal-Kemerburgaz Yolu'nda meydana geldi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na ait 34 ZLK 50 plakalı cezaevi nakil aracı henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre; aracın içinde 6 Jandarma personeli, 1 şoför ve 12 mahkum olduğu belirtildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 Jandarma personeli ağır olmak üzere toplam 19 kişi yaralandı.

Ekiplerin çalışması devam ediyor.

