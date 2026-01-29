İstanbul'da cezaevi nakil aracı devrildi: Yaralılar var
İstanbul Kağıthane'de cezaevi nakil aracı devrildi. Kazada, 4 jandarma personelinin yaralandığı öğrenildi.
Kağıthane'de Çobançeşme Mahallesi Göktürk istikameti 1.kemer mevkiinde, İl Jandarma Komutanlığına ait mahkûmları taşıyan araç saat 15.00 sıralarında devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre aracın içinde 12 mahkum, şoför, 4 jandarma personeli bulunuyordu. İlk belirlemelere göre kazada 4 jandarma personeli yaralandı.
Ekiplerin çalışması devam ediyor.
