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İstanbul'da CHP ilçe binasına taşlı saldırı

İstanbul'da CHP ilçe binasına taşlı saldırı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Şile İlçe Başkanlığı binasına dün akşam saatlerinde taşla saldırıldığını duyurdu.

CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek,  X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Partisinin Şile ilçe binasına taşlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Zeybek, “Siyasette şiddetin, saldırının yeri yoktur. Şile İlçe Başkanlığımıza yönelik gece saatlerinde gerçekleştirilen hain taşlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve hak ettikleri cezayı almaları üzere hukuki sürecin takipçisi olacağız. İlçe Başkanımız Aras Arslan'a, ilçe yönetimimize ve tüm Şile örgütümüze geçmiş olsun" dedi.

Etiketler şile istanbul CHP chp ilçe başkanlığı
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