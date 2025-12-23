İstanbul'da CHP'li belediyeye bir operasyon daha
İstanbul'un Şile ilçesi Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 5 şüphelinin tutuklandığı Şile Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 22 şüpheli daha gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturmada, HTS kayıtları ve MASAK raporundaki hesap hareketleri incelendiğinde 22 şüphelinin daha soruşturmaya konu suçları işledikleri belirlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheli, düzenlenen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı.
İHA
