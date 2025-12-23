  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da CHP'li belediyeye bir operasyon daha

İstanbul'da CHP'li belediyeye bir operasyon daha

İstanbul'da CHP'li belediyeye bir operasyon daha
Güncelleme:

İstanbul'un Şile ilçesi Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 5 şüphelinin tutuklandığı Şile Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 22 şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturmada, HTS kayıtları ve MASAK raporundaki hesap hareketleri incelendiğinde 22 şüphelinin daha soruşturmaya konu suçları işledikleri belirlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheli, düzenlenen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı.

İHA

text-ad
Etiketler şile şile belediyesi gözaltı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TFF, bahis cezalarında 29 futbolcunun cezasını onadı TFF, bahis cezalarında 29 futbolcunun cezasını onadı Elinde 50 bin canın kanı olan bebek katili teröristbaşı için soruşturma başlatıldı Elinde 50 bin canın kanı olan bebek katili teröristbaşı için soruşturma başlatıldı Bir son kullanma tarihi geçmiş rezalet daha! 850 kilo ele geçirildi... Bir son kullanma tarihi geçmiş rezalet daha! 850 kilo ele geçirildi... Ekranların sevilen dizisinde sürpriz veda... Kadrodan ayrılıyor Ekranların sevilen dizisinde sürpriz veda... Kadrodan ayrılıyor 3 çocuk annesi kadın hayaline 45 yaşında kavuştu... Sınıf arkadaşları onu öğretmen sanıyor! 3 çocuk annesi kadın hayaline 45 yaşında kavuştu... Sınıf arkadaşları onu öğretmen sanıyor! Defne Samyeli ''VIP uyuşturucu partisi'' iddialarında sessizliğini bozdu! Defne Samyeli ''VIP uyuşturucu partisi'' iddialarında sessizliğini bozdu! İslam Memiş rekor üstüne rekor kırmaya devam eden altın ve gümüş için tarih vererek uyardı İslam Memiş rekor üstüne rekor kırmaya devam eden altın ve gümüş için tarih vererek uyardı Arabeskin sevilen isimden üzen haber: ''29 gündür dışarı çıkmadım, sabrediyorum'' Arabeskin sevilen isimden üzen haber: ''29 gündür dışarı çıkmadım, sabrediyorum'' Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili bir olay iddia daha! Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili bir olay iddia daha! Uyuşturucu soruşturmasında 3 tanınmış isim daha gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında 3 tanınmış isim daha gözaltında
Boşanma aşamasındaki genç karı koca öldürüldü Boşanma aşamasındaki genç karı koca öldürüldü Çok sayıda ilimiz için yağış alarmı verildi: Kart ve yağmur bekleniyor! Çok sayıda ilimiz için yağış alarmı verildi: Kart ve yağmur bekleniyor! Fethiye'de akılalmaz düğün... Çifti gören gözlerine inanamadı Fethiye'de akılalmaz düğün... Çifti gören gözlerine inanamadı Türkiye'nin maviyle yeşilinin buluştuğu cennetinde ölüm kıyıya vurdu! Türkiye'nin maviyle yeşilinin buluştuğu cennetinde ölüm kıyıya vurdu! Bir sürücüye tam 2,6 milyar TL'lik trafik cezası kesildi! Bir sürücüye tam 2,6 milyar TL'lik trafik cezası kesildi! Türkiye'nin güneydoğudaki masallar şehrine kış turizmi akını Türkiye'nin güneydoğudaki masallar şehrine kış turizmi akını Tüketici Hakem Heyeti başvurularında sınır değişti Tüketici Hakem Heyeti başvurularında sınır değişti