İstanbul'da CHP'li bir belediyeye daha rüşvet operasyonu

Bakırköy Belediyesinde görevli bir zabıta memurunun, ruhsat işlemleri için bir otel sahibinden rüşvet aldığı iddialarıyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan B.Y.'nin, Bakırköy'de bir otelin sahibi olan A.İ.'den, ruhsat işlemleri için rüşvet aldığı iddia edildi. Yapılan tespitler üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne verilen talimat doğrultusunda şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekipleri tarafından zabıta memuru B.Y., adresinde gözaltına alındı. Şahsın adresinde de arama çalışmaları yapılırken, konuya ilişkin soruşturma sürüyor. DHA / İHA