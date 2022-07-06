İstanbul'da çifte cinayet: Avukatı ve dava açan kadını öldürdü

İstanbul'da bir kişi, kendisine dava açan kadını ve avukatını silahla öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Abdullah T., bir süre önce Öznur T.'nin yeğenini tabanca ile yaraladı. Daha sonra yakalanan saldırgan, çıkartıldığı mahkemece cezalandırılarak, cezaevine gönderildi. Geçtiğimiz aylarda tahliye olan T., Öznur T. tarafından kendisine açılan tazminat davasını öğrendi. Öznur T. ve avukatı Servet B.'yi arayan saldırgan, davanın geri çekilmesini istedi. Ancak avukat ve kadın, bu isteği reddetti. Bunun üzerine T., defalarca arayarak tehdit etmeye başladı.

DAVA GERİ ÇEKİLMEYİNCE DEHŞET SAÇTI

Davanın geri çekilmemesi üzerine Abdullah T., önce Servet B.'nin Bakırköy Kartaltepe Mahallesindeki bürosuna gitti. Burada B.'yi öldüren T., daha sonra kendisine dava açan Öznur T.'nin Büyükçekmece'deki işyerine geldi. Ateş açan Abdullah T., Öznur T.'yi boynundan yaraladıktan sonra kaçtı. Öznur T. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. 71 yaşındaki Öznur T., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırganın emniyetteki işlemleri sürüyor. Öznur T.'nin vurulduğu anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"BİR SENEDEN BERİ TEHDİT EDİYORDU"

Yaşananları anlatan T.'nin komşusu, "Olay, Bahçelievler'deki bir tartışmadan çıkıyor. Orada Öznur T.'nin yeğenini vurdu. Çok şükür ölmedi. Bu cezaevine girdi. Beş yıl yattı. Bu hapishaneden çıktı. Tazminat davası açılmış. Bu, davayı kaldıramadı. Bir şey yapacak durumda değildi. Bir seneden beri tehdit ediyordu. Çekmediler. Bu da bugün geldi vurdu" dedi.

DHA