İstanbul'da çifte taciz gerginliği! Ortalık bir anda karıştı

İstanbul Sultangazi'de yaşanan 2 farklı taciz iddiasında ortalık karıştı. Bir kadının gizlice fotoğrafını çektiği iddia edilen taciz zanlısı ve br çocuğa istismar iddiası nedeniyle ortalık bir anda karıştı.

İstanbul Sultangazi'de çarşamba günü yaşanan iki farklı taciz iddiası nedeniyle ortalık karıştı.

İlk olay, saat 19.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Kahvehanenin önünde oturan kişi iddiaya göre, kaldırımda yürüyen bir kadının fotoğraflarını cep telefonu ile gizlice çekti. Durumu fark eden kadın, fotoğraflarını çeken kişiye tepki gösterdi.

Kadının tepkisini fark eden çevredekiler, şüpheliyi darbetmeye başladı. Koşarak yakınlarda bulunan bir oto yıkamacıya sığınan kişi, burada yurttaşlar tarafından linç edilmek istendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadının şikayetçi olması üzerine şüpheliyi gözaltına alarak, polis merkezine götürdü.

KÜÇÜK ÇOCUK YAŞADIKLARINI ANNESİNE ANLATTI

Aynı saatlerde yaşanan ikinci olay ise, İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre M. A., aynı binada ikamet eden komşusunun küçük çocuğuna fiziki olarak cinsel istismarda bulundu. Küçük çocuk yaşananları annesi K.K.'ya anlattı. Kapı komşuları olan M.A.'nın yanına giden çocuğun ailesi şüpheliyi darbetti. Daha sonra durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, M. A.'yı gözaltına aldı. Ailenin şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenildi.