İstanbul'da cinayet: Alaattin Çakıcı’ya yakın isim öldürüldü

Yeraltı dünyasının tanınan isimlerinden Alaattin Çakıcı’yla yakınlığı bulunduğu iddia edilen Kemal Çağlar Temel, uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sularında İstanbul’un Üsküdar ilçesine bağlı Burhaniye Mahallesi Burhaniye Abdullahağa Caddesi’ndeki kozmetik ürünleri satan bir firmanın önünde meydana geldi.

Birgün’de yer alan habere göre, firmanın kurucusu K.T. motosikletiyle iş yerine geldiği sırada cadde üzerinde kendisini bekleyen, cerrahi maske takan bir saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırgan tabancayla 4- 5 el ateş ettikten sonra yaya olarak kaçtı. Başından vurulan K.T., kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde K.T.’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü iş yeri önünde detaylı inceleme yaptı. Uzun süren inceleme sonunda Temel’in cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor.

Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama

Alaattin Çakıcı’nın Temel ile fotoğraflarının olması ve yakın olduklarının iddiası üzerine Çakıcı açıklama yaptı.

Çakıcı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı şu şekilde:

"Bugün işyerinin önünde öldürülen Kemal Çağlar TEMEL’in vefatına çok üzüldüm. Kendisini üç yıldan beri tanırım. Ziyaretime her zaman gelirdi. Benimle bir akrabalık bağı ve her hangi bir iş ilişkisi yoktu. Allah rahmet eylesin. Kamuoyuna saygılarımla."