İstanbul'da cinayet zanlısı tuvalet penceresinde yakalandı

İstanbul'da polise başvuran bir kişi koranavirüs salgını nedeniyle eve kapandığını düşündüğü arkadaşından bir süredir haber alamadığını cep telefonlarının da kapalı olduğunu söyleyerek yardım istedi.

POLİSLER CESETLE KARŞILAŞTI

Bunun üzerine harekete geçen polis, ihbarcıyla birlikte Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, Şehitler caddesinde bulunan rezidans daireye girdiğinde, Ahmet R. adlı kişinin tabancayla vurularak öldürülmüş bir halde buldu.

ZANLI ESKİ ARKADAŞI ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada rezidansın güvenlik kameralarını inceleyen dedektifler Ahmet R.'in son olarak bir arkadaşı ile birlikte dairesine çıkmak üzere asansöre binerken görüntüledi. Görüntülerde Ahmet R.'in yanında bulunan kişinin bir süre sonra tek başına binadan ayrıldığı görüldü.

Bunun üzerine başlatılan çalışmada Ahmet R.'in son olarak görüldüğü kişinin kimliği tespit edildi. Ahmet R.'in eksi arkadaşı olduğu belirlenen şüphelinin isminin Emrullah U. olduğu ayrıca Erwan B. ismiyle Fransız vatandaşlığı da bulunduğu ortaya çıktı.

APARTMAN BOŞLUĞUNDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Polis bu kişinin izini Ümraniye'de buldu. Bir arkadaşının yanında saklanan şüpheliyi yakalamak için operasyon yapıldı. Baskın sırasında banyo penceresinden apartman boşluğuna kaçarak kurtulmaya çalışan Emrullah U. polis ekipleri tarafından bulunarak dışarı çıkarıldı ve gözaltına alındı.

O anlar ise polis kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde banyo penceresinden çıkarak apartman boşluğundan kaçmaya çalışan Emrullah U. yakalanıyor ve eve geri sokuluyor. Şüphelinin olay sırasında oldukça şaşkın olduğu görülüyor. Öte yandan şüpheliyi evinde saklayan Mehmet İ. de gözaltına alındı

DALGIÇLAR SİLAHI DENİZDEN ÇIKARDI

Polis ekipleri olayda kullanılan silahın ve ölen Ahmet R.'e ait cep telefonlarının Emrullah U. tarafından Üsküdar sahilde denize atıldığını belirledi. Bunun üzerine Deniz polisi dalgıçları tarafından başlatılan aramada silah ve cep telefonları denizden çıkarıldı.

ZANLI TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliğinde suçunu itiraf eden Emrullah U., arkadaşı olan Ahmet R.'i aralarındaki eski bir husumet nedeniyle öldürdüğünü söyledi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliyle birlikte aynı evde gözaltına alınan Mehmet İ. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.