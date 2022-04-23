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İstanbul'da ''çıplak vatandaş'' paniği

İstanbul Esenyurt’ta bir kişi, belden aşağısı çıplak bir şekilde sokakta yürüdü. Kimliği belirsiz kişi gözaltına alındı.

İstanbul Esenyurt’ta bir kişi, gündüz vakti cadde üzerinde belden aşağısı çıplak bir şekilde yürüyerek yoldaki araçlara el salladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kimliği belirsiz kişiyi güçlükle gözaltına alırken, görenleri şaşkına çeviren olay, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

 

Etiketler esenyurt istanbul çıplak gözaltı
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