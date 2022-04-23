İstanbul'da ''çıplak vatandaş'' paniği

Yakamoz S-245'te Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin sevişme sahnesi olay oldu

Altın ve baraja takılan dolar kuru için dikkat çeken tahmin

6'ncı kattan düşen çocuğun hayatını bacağı ile kurtardı

Yüreklerimize ateş düştü: Bir polis ve 2 asker şehit oldu