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İstanbul'da çocuk cinayeti: 500 TL için bir çocuk, çocuğu öldürdü

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İstanbul Küçükçekmece'de iki çocuk arasında çıkan silahlı kavgada 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 17 yaşındaki çocuk yaralandı. Korkunç cinayetin nedeni ise kan dondurdu.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Söğütlü Çeşme Mahallesi Gülbahar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu S.A. (14) ile S.K. (17) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, iki taraf da birbirine silahla ateş etti. İhbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralılardan yabancı uyruklu S.A., hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. S.K.'nın ise ayağından yaralandığı öğrenildi.

Cinayetin nedeni 500 TL'lik kavga

Hayatını kaybeden S.A.'ın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Oğlunu Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alan A.A., "Oğlum 9'uncu sınıfa gidiyordu. Kendi halinde, okuldan eve gidip gelirdi. Biz aslen Suriyeliyiz, savaştan sonra geldik. Evden abisiyle birlikte çıkıyor. Bir yere bir şey bırakıyor. Yarım saat sonra bana haber geldi, 'acil gel' dediler. Hastaneye gittiğimde çocuğum ölmüştü. Bir kişi oğlumu silahla vurdu, ben nasıl oluyor anlamıyorum. Detaylı olarak bilmiyorum, çocuğum burada, abisi karakolda duruyor. Abisini de ifadesini almak için dün gece karakola aldılar, hala çıkmadı" dedi.

Baba A.A., "Benim çocuğumda silah yoktu, okula gidiyordu. Karşı tarafta silah vardı. Bir arkadaşı varmış, oda ayağından yaralanmış. Ben hak istiyorum, adalet istiyorum. 14 yaşındaki çocuk böyle nasıl öldü, bilmiyorum. Bu hayatta daha bir şey görmedi... Biz savaş gördük, orada bir şey olmadı. Buraya geldik ve burada öldü" diye konuştu.

Olayın yaşandığı sokakta oturan H.G., "Dün akşam burada çatışma oldu. Birisi aracın arkasından geliyordu, 2 el ateş etti. Çocuk düştü ve hayatını kaybetti. Bir kişi de buradan aşağıya doğru gitti, oda yaralıydı. Alacak verecek meselesi için olduğu söyleniyor. Öncesinde para için kavga etmişler. Kurşun izleri yerlerde duruyor hala. Bizim çocuklarımız oynuyor burada, bizim çocuklarımıza da gelebilirdi kurşun" diye konuştu.

İsmin vermek istemeyen bir kişi ise "Dün akşam bizim arkadaşları arıyorlar. 'Borcumu vermiyorlar gelin mevzu var' diyorlar. 500 lira için pisi pisine gidiyor. S. ve A. abi kardeş çocuğa yardıma geliyorlar. Kavga çıkıyor, darp edilince yediremiyor, silahı çıkartıp vuruyor. Kavga bitiyor gideceklerken silah ile 2 el ateş ediyor, bir omzuna bir de göğsüne geliyor. S.A.'in de ayağına sıkıyor" diye konuştu.

DHA / İHA

Etiketler yabancı uyruklu Çocuk çocuk cinayeti küçükçekmece
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