İstanbul'da 'Daltonlar'a dev darbe!

İstanbul'da "Daltonlar" silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Küçükçekmece'de plakasız ve çalıntı bir motosikletin durdurulmasıyla başlayan teknik takip, örgütün cephaneliğe çevrilmiş hücre evini ortaya çıkardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik kritik bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonun fitilini, 10 Mayıs Pazar günü Küçükçekmece’de devriye gezen polis ekiplerinin dikkati ateşledi.

Çalıntı Motosikletten Hücre Evine

Polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri plakasız bir motosikleti durdurdu. Yapılan sorgulamada motosikletin çalıntı olduğunun anlaşılması üzerine gözaltına alınan şahısların ifadeleri, soruşturmanın seyrini değiştirdi. Şüphelilerin bağlantılarını deşifre eden emniyet güçleri, örgütün hücre evi olarak kullandığı bir adresi tespit etti.

Adeta Cephanelik Çıktı!

Tespit edilen adrese düzenlenen baskında 1 şüpheli daha kıskıvrak yakalanırken, evde yapılan arama sonuçları dehşete düşürdü.

Örgüt evinde; 9 adet ruhsatsız tabanca, 339 adet fişek ele geçirildi.

Operasyon Genişletildi: 5 Gözaltı

Çalışmalarını derinleştiren İstanbul polisi, örgüt üyelerini karşılayıp hücre evlerine yerleştiren "lojistik" sorumlularını da belirledi. Bugün 3 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlarla 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece operasyon kapsamında yakalanan şüpheli sayısı 5'e yükseldi.

Firari İsim Aranıyor

Liderliğini B.G.’in yaptığı şebekeyle bağlantılı olduğu belirlenen firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların titizlikle sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DHA / İHA