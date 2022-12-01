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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul'da 10 ilçede eş zamanlı yapılan operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, DEAŞ'la bağlantılı olan şüphelilerin çatışma bölgelerine geçiş arayışında olduklarını belirledi. Şüphelilere yönelik 30 Kasım Çarşamba günü 10 ilçedeki 16 adrese yapılan eşzamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı.  

DHA

Etiketler istanbul deaş operasyon gözaltı
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