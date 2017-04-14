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  1. 14 Nisan 2017 09:33

İstanbul'da DEAŞ operayonu

İstanbul'da DEAŞ üyelerine yönelik operasyonda, 1'i yabancı 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ operayonu
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığındaki 5 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyelerinin 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylaması öncesi sansasyonel eylem hazırlığında oldukları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, Beyoğlu, Bahçelievler ve Beykoz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, örgüt adına eylem yapmayı hedefleyen M.K.B, S.D, ve N.Ç. gözaltına alındı.

Ayrıca operasyon kapsamında, çatışma bölgelerine gittiği ve İstanbul'da örgüt adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen E.N. ile Tacikistan uyruklu F.A da yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

operasyon , polis , deaş , istanbul