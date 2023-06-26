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İstanbul'da dehşet! 17 yaşındaki genç silahla vurularak öldürüldü

İstanbul'da dehşet! 17 yaşındaki genç silahla vurularak öldürüldü
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İstanbul Eyüpsultan'da 17 yaşındaki bir genç boynundan tabanca ile vurularak öldürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, motokuryelik yapan 17 yaşındaki A.P. sokaktan geçtiği sırada husumetlisiyle karşılaştı. İkili tartışmaya başladıktan kısa süre sonra kavga etmeye başladı. Kavga esnasında ismi henüz öğrenilemeyen saldırgan belinden çıkardığı tabancayla, A.P.'ye doğru ateş etti. Silahtan çıkan kurşun A.P.'nin boynuna isabet ederken saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ambulansla hastaneye kaldırdığı A.P. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken polisler, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

Etiketler istanbul cinayet
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