İstanbul'da dehşet ! 3 çocuk annesi kadın öldürüldü

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Sarıgül H. (36), İstanbul'a bağlı Büyükçavuşlu ile Beyciler köyleri arasındaki ormanlık alanda tabanca ile kalbinden vurulmuş halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri inceleme yaparken, kadının cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

EŞİ GÖZALTINDA

Olayın ardından tabancası ile birlikte jandarmaya teslim olan Sarıgül H.'nin iş adamı olan eşi Yunus H. gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.