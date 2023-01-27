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İstanbul'da dehşet anları! Ensesinden bıçaklandı

İstanbul'da dehşet anları! Ensesinden bıçaklandı
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İstanbul Sultangazi'de tekstil işçileri arasında çıkan kavgada bir kişi, ensesinden bıçaklanarak yaralandı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Öğlen paydosunda aynı tekstil atölyesinde çalışan işçiler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. Çalışanlar, sokak ortasında tekme, tokat ve sopalarla birbirlerine girdi. Kavgada bir kişi, ensesinden bıçaklanarak yaralandı. Bazı çalışanların kavgayı ayırmak için müdahalede bulunduğu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aldığı bıçak darbesiyle yaralanan kişiye, mesai arkadaşlarının mendille tampon yaptıkları görülüyor. 

DHA

Etiketler sultangazi tekstil işçi kavga bıçaklama
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