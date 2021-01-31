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  4. 31 Ocak 2021 12:55

İstanbul'da dehşet anları! Kadının yardımına çevredekiler koştu

İstanbul'un Başakşehir ilçesindebir kadını kolundan zorla tutup araca bindirmek isteyen kişiye çevredekiler müdahale etti.

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Olay, Başakşehir Atilla Altıkat Caddesi'nde meydana geldi. Çevredeki bir binadan çekilen cep telefonu kamerasına yansıyan olayda bir kişi, cadde üzerinde tartıştığı kadını kolundan tutarak zorla otomobiline bindirmeye çalıştı.

KADININ YARDIMINA KOŞTULAR
Yoldan geçen sürücüler ve araçlardan inenler, kadının yardımına koştu.

Vatandaşların tepkisi üzerine kadını bırakan kişi, otomobiline binerek uzaklaştı. Kadın ise yaya olarak olay yerinde ayrıldı.

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