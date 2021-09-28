İstanbul'da dehşet anları kamerada

İstanbul Kağıthane’de yaşanan tartışma önce kavgaya dönüştü ardından silahlar konuştu. Dehşet anları kameralara yansırken, saldırgan yaralıyı yerde tekmeleyerek kaçatıktan kısa süre sonra yakalandı.

İstanbul Kağıthane’de bir adam otomobiline yaklaşan şahısla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada şahsa yumruk atan adam, silahla dizlerinden vuruldu. Dehşet anları kameralara yansırken, yaralıyı yerde tekmeleyerek kaçan saldırgan Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından semtte yapılan şok uygulamada yakalandı.

Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 04.00 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan kaydı olan Burak M., otomobille cadde üzerinde seyrettiği esnada bir iş yerinin önünde durdu.

O esnada dükkanın önünde olan şahıs ile Burak M. konuşmaya başladı. Bir süre sonra aracından inen Burak M., tartıştığı şahsa yumruk attı. Yumruk o esnada şahısla kendisini ayırmak için araya giren diğer bir şahsa denk geldi.

Ortalığın bir anda karıştığı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuşurken, yumruk yiyen şahıs silahını çekerek kendisine yumruk atan şahsa kurşun yağdırdı. Şahıslar ardından koşarak kaçarken, dizlerinden vurularak yaralanan Burak M. ise yere yığıldı.

Dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Kağıthane polisi şüpheliyi şok uygulamada yakaladı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Burak M.'nu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Burak M.'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Gültepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, yaralı Burak M.'nun ifadesini aldı. Ayrıca Burak M.'nun “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan emniyette kaydı olduğu öğrenildi.

Saldırgan adliyeye sevk edildi

Çevredeki kameraları incelemeye alan polis ekipleri, şahısların Barış A. (22) ve Onur T. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda semtte şok uygulama yapan Kağıthane polisi, Talatpaşa Caddesi üzerinde Barış A.'yı kıskıvrak yakaladı. Üst araması yapılan şahıs sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak işlemleri tamamlanan Barış A., adliyeye sevk edildi.

İHA