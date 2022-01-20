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İstanbul'da dehşet! Başından vurulan hemşire hayatını kaybetti

İstanbul'da dehşet! Başından vurulan hemşire hayatını kaybetti

İstanbul Kartal'da aile sağlığı merkezinde görevli hemşire, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'un Kartal ilçesinde aile sağlığı merkezine giden bir kişi, merkezde görevli kadın sağlık çalışanını silahla başından vurdu.

Yaralı şekilde hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı.

Olay, Kartal'da Topselvi Mahallesi'nde bulunan bir aile sağlığı merkezinde saat 14.30 sıralarında yaşandı.

Aile sağlık merkezine elinde silahla giden bir kişi iddiaya göre burada çalışan Ömür E. isimli sağlık çalışanını silahla başından vurdu.

Başından vurulan kadın yaralanırken, hemşirenin sosyal medya üzerinden tanıştığı iddia edilen saldırgan kaçtı.

Yaralı sağlık çalışanı, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ömür E.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Etiketler istanbul hemşire
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