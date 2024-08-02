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İstanbul'da dehşet: Bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

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Esenyurt'ta ağaçlık alanda bıçaklanarak öldürülmüş yabancı uyruklu bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Olay, dün saat 23.40 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ağaçlık alanda hareketsiz yatan birinin olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde bulunan cesedin 40 yaşındaki M.G.'a ait olduğu belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ise olayın bir hafta önce gerçekleştiği ve G.'un bıçaklanarak öldürüldüğü tahmin ediliyor. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından G.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Esenyurt'ta ağaçlık alanda bıçaklanarak öldürülmüş yabancı uyruklu bir kişinin cansız bedeni bulundu.

DHA

Etiketler esenyurt bıçak ceset cinayet
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