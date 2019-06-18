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  4. 18 Haziran 2019 12:51

İstanbul'da dehşet! Bir kadın rehin alındı...

İstanbul Beylikdüzü'nde bir kişi aynı iş yerinde çalıştığı bir kadını önce darp etti ardından da bıçakla rehin aldı. Saldırgan işyeri çalışanları tarafından etkisiz hale getirildi.

İstanbul'da dehşet! Bir kadın rehin alındı...
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Olay, Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerindeki bir GSM şirketinin çağrı merkezinde dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, çağrı merkezinde çalışan İsmail A. (48), aynı iş yerinde çalıştığı Neşe A.'yı mutfakta önce darp etti, ardından da boğazına bıçak dayayarak rehin aldı.

Seslerin duyan iş yeri sahibi Mehmet E. ve çalışanlar mutfağa koştu. Mehmet E. ruhsatlı silahını göstererek İsmail A.'ya engel olmaya çalıştı. Bu sırada yaşanan itiş kakış sırasında İsmail A. yere düşüp kafasını doğal gaz borusuna çarparak yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İsmail A. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan şüpheli gözaltına alındı.

 
 

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