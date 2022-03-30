İstanbul'da dehşet! Eşi ve komşusunu katledip, intihar etti

İstanbul Bağcılar'da gece yarısı yaşanan korkunç olayda bir kişi eşini ve komşusunu öldürüp intihar etti.

İstanbul Bağcılar'da yaşanan korkunç olayda, gece yarısı sokak ortasında komşusu Ahmet Ç.'ı öldüren Ramazan O. ardından ise evine giderek eşi Gülşen O.'ı katletti. Aynı silahla kendini vuran Ramazan O., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Yaşanan olay sırasında evde uyuyan çiftin çocuğu ise silah seslerini duyan apartman sakinleri tarafından evden çıkarıldı.

Olay, Bağcılar ilçesi İnönü Mahallesi'nde gecenin ilerleyen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 364. Sokak'ta tartışmaya giren Ramazan O., komşusu olduğu belirtilen Ahmet Ç.'ı silahla vurdu.

Buradan bir otomobil ile ayrılarak 358. Sokak'taki evine gelen Ramazan O., evde de eşi Gülşen O.'ı silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri sokakta vurularak ağır yaralanan Ahmet Ç.'a ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ahmet Ç.'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Gülşen O.'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İntihar eden Ramazan O. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hem sokakta hem de evde detaylı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Gülşen O.'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Ramazan-Gülşen O. çiftinin bir çocuğu olduğu, o çocuğun da olay sırasında evde uyuduğu, yaşanan dehşetin ardından silah sesini duyan apartman sakinleri tarafından evden çıkarıldığı öğrenildi. Nalburda çalıştığı ifade edilen Ramazan O.'ın vurduğu eşi Gülşen O.'ın resim öğretmeni, komşusu Ahmet Ç.'ın da Metris Cezaevi'nde gardiyan olduğu belirtildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.