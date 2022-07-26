İstanbul'da dehşet: Eski sevgilisi tarafından katledildi

Üsküdar'da bir kadın, iki ay önce ayrıldığı erkek tarafından otomobilin içinde 3 kurşunla katledildi.

İstanbul Üsküdar'da 32 yaşındaki Elif, 2 ay önce ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından öldürüldü.

Olay geçen cumartesi günü saat 22.30 sıralarında meydana geldi.

Ümraniye'de kuaförlük yapan Elif G., kendisi gibi kuaförlük yapan erkek arkadaşı K.G'den 2 ay önce ayrıldı.

Ancak K.G, G.'in peşini bırakmadı. İddiaya göre geçen hafta da Elif G.'in kuaför dükkanına gelerek tartışıp tokat attı.

''SON KEZ GÖRÜŞELİM''

K.G, cumartesi günü Elif G.'e 'son kez görüşelim sana anlatacaklarım var' dedi.

G. de başına bir şey gelir korkusuyla arkadaşlarını yanına alarak görüşme teklifini kabul etti.

Kadıköy'de buluşmada K.G, Elif G.'i de yanına alarak otomobille uzaklaştı.

Üsküdar'a gelen K.G. ile Elif G. otomobil içinde tartışmaya başladı. G., otomobille silahla 3 el ateş edilerek vuruldu.

Saldırgan daha sonra G.'i hastaneye bırakarak kayıplara karıştı. Hayatını kaybeden 32 yaşındaki Elif G. memleketi Diyarbakır'da toprağa verilirken, polis kaçan şüpheli K.G.'yi her yerde arıyor.

Yapılan arama çalışmalarında K.G.'ye yardım ve yataklık ettiği tespit edilen A.D., A.A., Y.O. ve S.Ç. gözaltına alındı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden A.A., ifadesinin ardından serbest bırakılırken A.D., Y.O. ve S.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli K.G.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Olayla ilgili konuşan akrabası Adil Aslan, "İstemeye gelmişler abisi de kabul etmemişti. Sonra bir soğukluk girdi aralarına 2 ay önce de ayrılmışlardı. Cumartesi günü 2 kız arkadaşıyla Kadıköy'e gidiyor son kez görüşelim diye. Burada kız arkadaşlarını arabadan indirip Elif ile uzaklaşıyorlar. 'Benimle evleneceksin' diyor. Elif de kabul etmeyince tartışma yaşanıyor. Belinden çıkardığı silahla 3 el ateş ederek öldürüyor. Hastaneye bırakıp kaçıyor "diye konuştu.

Eski sevgilisinin ayrılmak istediği için dükkanına gidip tokat attığını söyleyen Hediye Aslan ise, "Son kez görüşelim diye kandırmış. Görüşmeye insan silahla gider mi. Öldürmeye gitmiş. İnsan sevdiği insana kıyar mı" dedi.