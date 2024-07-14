İstanbul'da dehşet: Eski sevgilisini, yeni sevgilisine öldürttü

İstanbul Kağıthane'de bir kişi, konuşmak için gittiği eski sevgilisinin evinde kadının yeni sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Cumartesi gecesi saat 00.30 sıralarında Kağıthane Filika Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sevgili olan S.K. (50) ile Z.B. bir süre önce anlaşmazlık yaşayarak ayrıldı. Z.B. bir süre sonra F.Ö. ile sevgili oldu. Eski sevgilisinin peşini bırakmayan S.K. ise, Z.B.'yi arayarak görüşmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Z.B. yaşananları yeni sevgilisine anlattı. İki sevgili konuştuktan sonra, Z.B. eski sevgilisi S.K.'yi eve çağırdı. Z.B. bu sırada eve çağırdığı sevgilisi F.Ö., S.Ö. ve E.K. (41) ile eski sevgilisi S.K.'yi beklemeye başladı.

YENİ SEVGİLİ TARAFINDAN BIÇAKLANDI

Bir süre sonra S.Ö., arkadaşı H.B. ile eski sevgilisinin oturduğu apartmanın önüne geldi. S.K. eski sevgilisi Z.B. ile giriş katındaki daire önünde tartışmaya başladı. İki eski sevgili arasındaki tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Yaşanan arbedede evde bulunan F.Ö. dışarı çıkarak S.K.'yi bıçakladı. S.K. arkadaşı tarafından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan S.K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, evde bulunan F.Ö., Z.B., E.K. ve S.Ö.'yü gözaltına alarak emniyete götürdü. F.Ö., Z.B., S.Ö. tutuklanırken E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Apartmanda yapılan incelemede polis ekipleri, dairenin su sayacının bulunduğu kutu içine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirdi.

"AİLE KAVGASI SANDIK"

Apartman sakini T.T. "Cuma gecesi saat 12'den sonra bir bağırışma oldu. Biz sıradan bir aile kavgası zannediyorduk. Kapılar yumruklandı ve tekmelendi. 'Aç ben geldim' diye bağırışmalar oldu. Kapıya baktık kimseyi görmedik. Sonra diafonun kamerasından baktık. Biri vardı içeri girip çıkıyordu. Bir bıçaklanma olayı olmuş. Kim kimi bıçakladı bilmiyorum. Komşuyu da tanımıyorum. Biz eşi var diye biliyorduk. Meğerse yanındaki erkek arkadaşıymış. Bir kadın daha vardı. Onlar çok korktu. Komşular su verdi. Polisler geldi. Yaralıyı ambulansla götürmüşler. Polis evin içinde birini yakalamış. Sonra apartmanın whattsap hattında komşular yaralanan kişinin vefat ettiğini yazdılar" şeklinde konuştu.

DHA