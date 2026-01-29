  1. Anasayfa
  4. İstanbul'da dehşet! Eve hapsedilen kadın kendini camdan attı!

İstanbul'da dehşet! Eve hapsedilen kadın kendini camdan attı!

Güncelleme:

İstanbul Esenyurt'ta kocasından şiddet gören ve eve kilitlendiği iddia edilen kadın, kendini camdan attı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 12.00 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre genç bir kadın, kocası tarafından darp edilerek eve kitlendi. Bir süre sonra cama çıkan kadın, atlamak isterken, durumu fark eden vatandaşlar yardıma koştu. Bir süre ikna edilmeye çalışılan kadın, mahallelinin battaniye açılmasını beklemeden kendini camdan attı. Durum polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirilirken, yaralı şekilde yerde yatan kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Mahallelinin iddiasına göre ise kadının yüzünde morluklar ve vücudunda darp izleri görüldü. Kadının kendini camdan attığı anlar ise kameraya yansıdı.

"Yüzünde ve vücudunda darp izleri vardı"

O anlarda camdan atlayan kadına battaniye açarak müdahale etmek isteyen A.Ş.; "Ben hastaneye gidiyordum, bir kadının camdan atlamaya çalıştığını gördüm. Hemen müdahale etmek istedik, arkadaşa battaniye getirin dedim ama biz battaniyeyi açana kadar kadın yere düşmüştü. Biz bağırdık yapma, etme diye ama dinlemedi. Evin içinde ne oldu, ne bitti bilmiyoruz. Kadının yüzünde ve vücudunda darp izleri vardı. Sağlık ekipleri kadını hastaneye götürdü, durumu nasıldır bilmiyoruz" dedi.

İHA

