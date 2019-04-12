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  4. 12 Nisan 2019 10:29

İstanbul'da dehşet! Genç kız sevgilisiyle tartışıp, cama çıktı...

İstanbul, Esenyurt’ta erkek arkadaşıyla kavga eden 26 yaşındaki İ. C., 18’inci katında oturduğu rezidansın camına çıkarak intihara teşebbüs etti. İ. C. olay yerine çağrılan müzakereci polisin ikna çabalarıyla aşağıya atlamaktan son anda kurtarıldı.

İstanbul'da dehşet! Genç kız sevgilisiyle tartışıp, cama çıktı...
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Olay, Esenyurt ilçesi Zafer Mahallesi'nde lüks bir rezidans sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kısa bir süre önce işinden ayrılan İ. C. dün gece de sevgilisiyle tartışarak kaldığı eve geldi.

İddiaya göre evde alkol alan ve telefonda sevgilisiyle tartışan genç kadın, erkek arkadaşına ‘beni istemiyorsan ben de kendimi öldürürüm’ diye mesaj atarak 18. katında oturduğu evin camına çıktı.

Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri branda açarken, polis ekipleri de uzun süre genç kadını ikna etmeye çalıştı.

Oturduğu 18’inci katta cama çıkan genç kadın yaklaşık bir saat intihar girişimini sürdürdü. Olay yerine gelen müzakere polis ekipleri İ. C.'nin sevgilisine ulaşarak cep telefonuyla iletişim kurmalarını sağladılar.

Uzun uğraşlar sonunda ikna olan genç kadın intihar girişiminden vazgeçti. Bir süre sonra sakinleşen İmran C., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 
 
 

terrace mix , intihar girişimi
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