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  4. İstanbul'da dehşet! Gözü dönmiş erkek, eşini yerde sürükledi

İstanbul'da dehşet! Gözü dönmiş erkek, eşini yerde sürükledi

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İstanbul Pendik'te bir kişi, tartıştığı eşine kabusu yaşattı. Eşinin kucağında bulunan ikizlerden birini tutarak araca çekti. Çocuğunu bırakmayan kadın araç hareket edince yerde sürüklendi. O anlar kameraya yansıdı.

Olay öğle saatlerinde Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu belirtilen çift, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle erkek şahıs eşinin kucağında bulunan ikiz çocuklardan birini çekerek araca almaya çalıştı. Çocuğunun kıyafetlerini tutarak geri almaya çalışan genç kadın, eşinin aracı hareket ettirmesiyle yerde sürüklendi. Şahsın kaçırmaya çalıştığı çocuk, çevredeki vatandaşların araya girmesi ile eşine verildi. Yaşanan o anlar vatandaşı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

Etiketler istanbul kadına şiddet eşini sürükledi
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