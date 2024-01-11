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  4. İstanbul'da dehşet! İş arkadaşını sırtından bıçaklayarak öldürdü

İstanbul'da dehşet! İş arkadaşını sırtından bıçaklayarak öldürdü

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İstanbul Eyüpsultan'da İBB Arıtma Tesisi'nde çalışan E.Y., tartıştığı arkadaşı sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan şahıs, hastanede hayatını kaybetti. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Kemerburgaz'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisinde meydana geldi. İddialara göre, E. Y. ile S.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, E. Y., yanında bulunan bıçakla K.'yi sırtından bıçakladı. K. kanlar içerisinde yere yığılırken tesis çalışanları olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, K.'yi ağır yaralı olarak hastaneye götürürken, E. Y. ise gözaltına alındı.  K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

DHA

Etiketler istanbul ibb arıtma tesisi cinayet
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