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  4. 12 Mayıs 2020 20:52

İstanbul'da dehşet! Kayınlarını öldürüp cesetleri buzdolabında sakladı!

İstanbul Esenyurt Mehter Çeşme Mahallesi'nde meydana gelen olayda kayınpederi ile kayınvalidesini silahla ateş ederek öldüren damat cesetleri buzdolabında sakladığını itiraf etti.

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Esenyurt'ta İran uyruklu bir kişi, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdüğünü itiraf etti. Cani damat, cinayetleri 3 ay önce işlediğini ve cesetleri buzdolabında sakladığını belirtti.

CESETLERİ DERİN DONDURUCUDA SAKLAMIŞ
İran uyruklu olduğu öğrenilen Muhammed Khodarahmi (35) bugün İran Konsolosluğu'na giderek 3 ay önce kayınpederi ile kayınvalidesini öldürdüğünü ve cesetleri Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan evlerindeki derin dondurucuda sakladığını söyledi.

CANİ DAMAT GÖZALTINA ALINDI
Bunu üzerine gözaltına alınan Khodarahmi, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Şüpheli emniyetteki sorgusunda kayınvalidesi ve kayınpederini 3 ay önce öldürüp cesetlerini derin dondurucuda sakladığını söyleyerek, evin adresini verdi. Olay yeri inceleme ekipleri, evde incelemeler yaptı. İncelemelerde, Khodarahmi'nin ifadesinde belirttiği gibi, kayınvalidesi ile kayınpederini öldürüp cesetlerini parçalara ayırdıktan sonra, poşetleyerek derin dondurucuda sakladığı ortaya çıkarıldı. Ekiplerin incelemesi sürüyor.

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