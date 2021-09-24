İstanbul'da dehşet! Kediyi boyayıp cama astı, söyledikleri isyan ettirdi!

İstanbul Şişli’de bulunan Kurtuluş Mahallesi'nde bir kadın, kediyi boyayıp evin camına astı. Akli dengesi yerinde olmadığı düşünülen kadın, "Ben sanat yaptım, siz ne anlarsınız" dedi.

13 Eylül’de Kader K.'nın evinin demirlerine sarıya boyanmış ölü bir kedi asıldı. Kader K. kendisine tepki gösteren mahalleliyi tehdit etti, “Ben sanat yaptım, siz ne anlarsınız” diye yanıt verdi. Mahalleli Kader K.’nın tedavi edilmesi için kendi aralarında imza toplayıp kaymakamlığa başvurdu.

Hürriyet'ten Aydemir Kadıoğlu'nun haberine göre, 10 yıldır Kurtuluş’ta oturan esnaf Özge Çetinkaya yaşananları şöyle anlattı:

“Geçen hafta cumartesi günü iki kadın benim dükkânıma geldi, gözleri yaşlı neredeyse ağlayacaklar ve koştura koştura gelmişler, ‘Sizin kedinizi bir kadın arka evde öldürmek üzere, zor elinden aldık, kedi kaçtı’ dedi. Ama bizim kedi yatıyordu dükkânda. Bana ‘Bu kadın zaten kedileri kesip yiyor’ dediler. Ben şoka girdim. Ertesi gün birkaç kişi organize olduk, sokağa gittik. Kadının evinin fotoğraflarını çektik. Ev ev değil, birkaç tane testere bulduk, onları aldık. Çekiçler vardı, onları aldık. Müdahale etmeye çalışanlara bıçakla saldırmaya çalışıyor.”

Kader K. komşuların ihbarı üzerine polis tarafından gözaltına alındı. 46 yaşındaki Kader K.’ya ‘Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet’ suçundan adli işlem yapıldı. Kader K. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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