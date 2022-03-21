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  4. İstanbul'da dehşet! Sahilde iki ceset bulundu

İstanbul'da dehşet! Sahilde iki ceset bulundu

İstanbul'da dehşet! Sahilde iki ceset bulundu

Büyükçekmece sahilinde iple boğulmuş bir kadın ve ağaca asılı erkek cesedi bulundu. Çiftin Türkmenistan uyruklu olduğu öğrenildi.

Mimarsinan sahilinde iki ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan inceleme sonucunda, cesetlerin Erkem B.H. (35) ve N. D.'ye (31) ait olduğu belirlendi.

Cesetler, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Türkmenistan uyruklu çiftten erkeğin kadını iple boğduktan sonra aynı iple kendisini astığı değerlendiriliyor.

AA

Etiketler büyükçekmece ceset
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