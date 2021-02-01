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  4. 01 Şubat 2021 11:09

İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında vurdular

Kağıthane'de sokakta yürüyen bir kişi iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşlar mermilerin hedefi olmaktan son anda kurtuldu. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında vurdular
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Çilekli Caddesi’nde yürüyen bir kişi saat 09.15 sıralarında güpegündüz iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. İki bacağından dört kurşunla yaralanan kişi kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler saldırı sonrası havaya ateş açarak kaçtı.

VATANDAŞLAR KAÇARAK KURTULDU

Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar sağa sola kaçışarak kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuldu. Yaralı ambulansla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatıp olay yeri incelemesi yaptı. Silahlı saldırı anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA

istanbul , silahlı saldırı , kağıthane
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