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İstanbul'da dehşet! Trafikte silahla başından vurdu

İstanbul'da dehşet! Trafikte silahla başından vurdu

İstanbul Pendik'te iki sürücünün yol kavgası kanlı bitti. Taraflardan biri tartıştığı kişiyi silahla başından vurarak ağır yaraladı.

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Pendik'te iddiaya göre yolda seyir halinde olan Umut Ö. ile başka bir sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

BAŞINDAN VURUP KAÇTI
Tartışmanın alevlenmesiyle taraflardan biri silahını çıkararak Ö.'yü başından vurdu. Silahlı saldırgan ardından aracına atlayarak hızla olay yerinden kaçtı. Olaya tanık olanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından vurularak yaralanan Ö. hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

YAKALANDI
Öte yandan polis ekipleri yaptığı çalışma sonucunda silahlı saldırganı yakaladı. Başından vurularak ağır yaralanan kişinin yerde yattığı anlar ile saldırganın polis tarafından yakalandığı kameraya anbean yansıdı. Olaya tanık olan vatandaş, "Yarım saat önce trafikte iki şahıs tartışmış. Silahlı yaralanma olmuş. Emniyet ambulans hepsi geldi. Şahsın sağlık durumu için yoğun bakımda olduğu söylendi" dedi.

İHA

Etiketler istanbul pendik yol verme kavgası
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