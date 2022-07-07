İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler: Köpeğin boynuna ip bağlayıp sürükledi

İstanbul, Arnavutköy'de bir kişi köpeğe boynuna bağladığı iple işkence etti.

İstanbul, Arnavutköy'de bir kişi boynuna bağladığı iple köpeği sokak ortasında sürükledi. Köpeğin zaman zaman yürüyemeyip düştüğü anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. İslambey Mahallesi'nde 4 Temmuz'da bir kişinin, boynuna ip geçirdiği köpeği sokak ortasında sürükleyerek götürmeye çalıştığı görüldü. Köpeğin boynuna ip bağlanarak götürülmesini çevredeki bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Metrelerce sürüklenen köpeğin zaman zaman düştüğü, yerde sürüklendiği görülüyor.