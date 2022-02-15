İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yaşlı kadın minibüsün altında kaldı

İstanbul Beyoğlunda geri geri giden minibüsün altında kalarak, vücudunda 7 kırık oluşan 70 yaşındaki kadın sürücüden şikayetçi oldu.

İstanbul Beyoğlunda geri geri giden minibüsün altında kalarak, vücudunda 7 kırık oluşan 70 yaşındaki kadın, kaza sonrası kendisiyle hiç ilgilenmediğini belirttiği sürücüden şikayetçi oldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Şubat Cuma günü saat 09.00 sıralarında, Kocatepe Mahallesi Çaylak Sokak'ta meydana geldi. Evinden ekmek almaya çıkan Seher Hançer (70) yolda yürürken arkasından geri geri gelen minibüsün altında kaldı. Sürücünün ileri doğru hareket ettirmesiyle aracın artından kurtulan kadın acı içinde yerde kaldı. İddiaya göre, Seher Hançer'e çarpan minibüsün sürücüsü ve diğer kişiler yol ortasında kalan kadını kenara alarak sağlık ekiplerine haber verdi.

VÜCUDUNDA 7 KIRIK OLUŞTU

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa aldıkları Seher Hançer'i hastaneye kaldırdı. Kolları ve bacaklarıyla birlikte vücudunda 7 kırık oluşan Seher Hançer, hastanedeki 1 günlük tedavinin ardından taburcu edilerek eve gönderildi. Tedavisi evde devam eden ve hiçbir ihtiyacını karşılayamadığı için çaresiz kalan Seher Hançer, kazaya neden olanların kendisiyle hiç ilgilenmediğini söyledi.



"HASTANEYE GELİP GEÇMİŞ OLSUN BİLE DEMEDİ"

Kazazede Seher Hançer "Bana çarptıktan sonra hiç onu hiç görmedim. Beni hastaneye bile götürmedi. Hastaneye gelip bir geçmiş olsun bile demedi. Ben sonuna kadar şikayetçiyim. Beni kollarım, bacaklarım kırık bıraktı. Karşı taraf beni haksız bulup suçlu çıkarmış. Ben şikayetçiyim, beni bu halde bırakıp kayboldu gitti. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum, benim hakkımı arasın, kollarımı elimden aldı hiçbir işimi göremiyorum. Bana çarpıp aracın altında ileri geri sürükledi ne hastaneye ne de eve gelip hiç ilgilenmedi. Tedavimle de hiç ilgilenmedi, her yerim kırık, tedavi istiyorum. Avukatımız her şeyi halletti 'biz ilgilenmiyoruz' demiş çok zoruma gitti" dedi.



"ANNEMİN 7 YERİNDE KIRIK VAR, YOL KENARINA KOYMUŞLAR SONRA HİÇ İLGİLENEN OLMADI"

Kazazede kadının kızı Hasibe Babayavrusu, "Annem evden çıkmış ekmek almaya gidiyormuş, yolun ortasına geldiğinde araç geri geri geliyormuş, çarpınca annem minibüsün altında kalmış. Sonra aracı tekrar ileri alıp çıkarmışlar ve yoldan alıp kenara koymuşlar. Daha sonra biz onu görmedik, kim olduğunu da bilmiyoruz. Avukatları hastaneye gelip 'Bir şeyi yoktur' diye rapor almışlar. Kollarında, omuzlarında, kalçada, parmaklarında ve kuyruk sokumu kemiğinde 7 kırık var. Annem sol taraftan kısmi felçli ama bastonla gezerek kendi kendini götürüyordu ve kimseye muhtaç değildi bütün ihtiyaçlarını görüyordu" diye konuştu.

Şikayet üzerine bugün Seher Hançer'in evine gelen polis güvenlik kamerası kayıtlarını alarak soruşturma başlattı.



OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, geri geri gelen minibüsün yolda yürüyen Serher Hançer'e çarpıp altına alması, sürücünün aracı ileri aldıktan sonra kadının acı içinde yerde kıvranması, sürücü ve diğer kişilerin Seher Hançer'in yanına koştukları görülüyor.