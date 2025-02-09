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İstanbul'da denizde erkek cesedi bulundu

İstanbul'da denizde erkek cesedi bulundu
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İstanbul Kadıköy Sahili'nde erkek cesedi bulundu. Cesedin, Sarıyer'de kaybolan iki kardeşten Velat C.'ye ait olduğu düşünülüyor.

Sarıyer Aşiyan Sahili'nde 23 Kasım 2024'te denize düşen Ayşe C. (29) ve onu kurtarmak için denize atlayan kardeşi Velat C. (23) günlerce aranmış ancak bulunamamıştı.

ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

Bugün öğle saatlerinde Kadıköy Sahili'nde denizde hareketsiz şekilde duran bir kişiyi gören vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Deniz polisi denizdeki cesedi tekneye alarak karaya çıkardı. Deforme olan cesedin üstündeki kıyafetlerin 23 Kasım 2024'te Sarıyer'de denize düşerek kaybolan iki kardeşten biri Velat C.’nin kıyafetleriyle aynı olduğu belirlendi. C.’ye ait olduğu düşünülen ceset, DNA testi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

DHA

Etiketler kadıköy sarıyer kayıp ceset
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