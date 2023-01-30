İstanbul'da denizde kadın cesedi bulundu
İstanbul Maltepe sahilinde kadın cesedi bulundu. Dalgıç polisler tarafından kıyıya çıkartılan kadının 85 yaşında olduğu belirtildi.
Olay, saat 12.00 sıralarında Maltepe Sahil'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar denizin üzerinde hareketsiz şekilde duran şahsı fark etti.
Dalgıç polisler kıyıdan yaklaşık 200 metre ileride bulunan 85 yaşındaki Melek T. isimli kadının cansız bedenini ceset torbasına koyarak kıyıya çıkardı. T.'nin cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
Polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.
İHA
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