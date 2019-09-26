İstanbul'da deprem! İstanbul 5.8'lik depremle sarsıldı!

İstanbul saat 13:59'da büyük bir depremle sarsıldı. Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem tüm ilçelerden tüm şiddetiyle hissedildi. İstanbul genelinde şiddetli bir şekilde hissedilen sarsıntı büyük paniğe neden oldu.

Yaklaşık 10 saniye kadar süren deprem büyük korkuya yol açtı. Önce hafif bir sallantı olarak başlayan deprem ardından şiddetlendi.

AFAD'tan ilk açıklama geldi. AFAD depremin Silivri açıklarında 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini ve büyüklüğünün de 5,8 olduğunu belirtti.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı yönünde henüz bir bilgi yok. Hasar tespit çalışmalarına ilişkin çalışma başlatıldı.

Kandilli'den yapılan açıklamada da depremin 5.7 şiddetinde olduğu açıklandı.

İstanbul'da etkili olan deprem Bursa ve Sakarya'da da hissedildi.

Öte yandan Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre, yerin 12 kilometre altında gerçekleşen depremin merkez üssü Silivri ve Marmara Ereğlisi'nin 20 kilometre açıkları. Sarsıntının meydana geldiği noktanın İstanbul merkezine uzaklığı ise 67 kilometre. Deprem Bursa ve Düzce başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

TELEFON HATLARI KİLİTLENDİ

Depremin ardından üç büyük operatörün GSM hatlarında yoğunluktan dolayı zaman zaman kopmalar yaşanıyor. Vatandaşlar, Whatsapp ve benzeri uygulamaların arama özelliklerini kullanarak haberleşiyor.



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