İstanbul'da dergahta yangın paniği
İstanbul Fatih'te bulunan dergahta yangın meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Fatih'te dergahta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
DHA
