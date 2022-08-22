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  4. İstanbul’da dev operasyon: 23 gözaltı var!

İstanbul’da dev operasyon: 23 gözaltı var!

İstanbul’da dev operasyon: 23 gözaltı var!

İstanbul Fatih'te eski bir handa kalan şüpheli kişilere yönelik olarak polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Fatih Cibali Mahallesi’nde, onlarca odası bulunan eski bir handa kalan şüpheli kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda koçbaşı kullanılarak girilen odalarda, 23 kişi gözaltına alınırken, 1 ruhsatsız tabanca, bir çanta dolusu para, 1 pala, 1 hassas terazi ve uyuşturucu kullanmaya yarayan materyal ele geçirildi.

23 şüpheli emniyete götürüldü. Polisin konuya ilişkin çalışması sürüyor. 

Etiketler fatih emniyet operasyon gözaltı
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